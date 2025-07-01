Воспитанник футбольного ЦСКА умер в 27 лет
Воспитанник академии ЦСКА Георгий Кодзаев скончался в возрасте 27 лет после длительной болезни. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражают свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», — говорится в сообщении.
Кодзаев работал скаутом в селекционном отделе клуба. «Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем», — отметили в ЦСКА.
ЦСКА завершил прошлый сезон на третьем месте в РПЛ. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России.
Кодзаев выступал за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и ереванский «Эребуни». В 2021 году он завершил карьеру.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов