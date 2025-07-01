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Спорт ,  
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Даниил Медведев оценил свои шансы вернуться в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев: чувствую, что могу вернуться в топ-10
Российский теннисист отметил, что имеет шанс вернуться в первую десятку рейтинга, если сможет сыграть так же, как на турнире в Галле
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что сможет вернуться в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит Punto de Break.

«Если мне удастся сыграть так, как я играл в Галле, и, честно говоря, даже так, как я сыграл сегодня, то я чувствую, что могу вернуться в топ-10. Все зависит от одного-двух результатов. У меня не так много очков для защиты до конца года. Если буду хорошо играть, возможно, смогу вернуться», — сказал Медведев.

Россиянин 30 июня сенсационно уступил в первом круге Уимблдона французу Бенжамену Бонзи со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. Матч продолжался более трех часов.

Для Медведева это поражение стало первым в карьере на старте основной сетки Уимблдона и третьим подряд на турнирах «Большого шлема». Ранее он выбыл во втором круге Australian Open и в первом на «Ролан Гаррос».

До старта Уимблдона теннисист дошел до финала турнира в Галле, где уступил в решающем матче Александру Бублику. Этот финал стал для россиянина первым за 15 месяцев.

Перед началом Уимблдона Медведев занимал девятую строчку рейтинга ATP, однако после турнира потеряет 790 очков и у него останется 2630 баллов. В результате он покинет первую десятку лучших теннисистов и утратит звание первой ракетки России, которое перейдет к Андрею Рублеву.

29-летний Медведев завоевал свой последний титул в мае 2023 года, выиграв «Мастерс» в Риме. На турнирах «Большого шлема» последнее лучшее достижение россиянина — победа на US Open (2021).

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Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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