«Интер» не смог выйти в четвертьфинал клубного чемпионата мира
Итальянский «Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Встреча в городе Шарлотт (Северная Каролина) завершилась со счетом 0:2 в пользу «Флуминенсе».
В четвертьфинале соперником «Флуминенсе» будет победитель матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», который начнется в 04:00 мск.
Перед игрой с бразильским клубом статистическая платформа Opta поставила «Интер» на пятое место в списке потенциальных победителей турнира (11,9%). Главным претендентом является ПСЖ (более 22%).
«Интер» побеждал на клубном чемпионате мира в 2010 году, когда он разыгрывался с участием семи клубов.
«Флуминенсе» доходил до финала турнира в 2023 году.
Ранее на турнире определились две четвертьфинальные пары: «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» и «Палмейрас» — «Челси».
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