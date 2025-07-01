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Спорт ,  
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«Интер» не смог выйти в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Один из фаворитов турнира «Интер» проиграл «Флуминенсе» в 1/8 финала. Бразильский клуб встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». В четвертьфинал вышли два бразильских клуба
Главный тренер &laquo;Интера&raquo; Кристиан Киву
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Итальянский «Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Встреча в городе Шарлотт (Северная Каролина) завершилась со счетом 0:2 в пользу «Флуминенсе».

В четвертьфинале соперником «Флуминенсе» будет победитель матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», который начнется в 04:00 мск.

Перед игрой с бразильским клубом статистическая платформа Opta поставила «Интер» на пятое место в списке потенциальных победителей турнира (11,9%). Главным претендентом является ПСЖ (более 22%).

«Интер» побеждал на клубном чемпионате мира в 2010 году, когда он разыгрывался с участием семи клубов.

«Флуминенсе» доходил до финала турнира в 2023 году.

Ранее на турнире определились две четвертьфинальные пары: «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» и «Палмейрас» — «Челси».

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