«Интер» не смог выйти в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Один из фаворитов турнира «Интер» проиграл «Флуминенсе» в 1/8 финала. Бразильский клуб встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». В четвертьфинал вышли два бразильских клуба

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Итальянский «Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Встреча в городе Шарлотт (Северная Каролина) завершилась со счетом 0:2 в пользу «Флуминенсе».

В четвертьфинале соперником «Флуминенсе» будет победитель матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», который начнется в 04:00 мск.

Перед игрой с бразильским клубом статистическая платформа Opta поставила «Интер» на пятое место в списке потенциальных победителей турнира (11,9%). Главным претендентом является ПСЖ (более 22%).

«Интер» побеждал на клубном чемпионате мира в 2010 году, когда он разыгрывался с участием семи клубов.

«Флуминенсе» доходил до финала турнира в 2023 году.

Ранее на турнире определились две четвертьфинальные пары: «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» и «Палмейрас» — «Челси».