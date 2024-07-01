Акинфеев назвал лучшего игрока Евро-2024

Голкипер ЦСКА отметил выступление голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Его Акинфеев поставил даже выше Джанлуиджи Доннаруммы

Игорь Акинфеев (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что лучшим игроком на Евро на данном этапе является голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Об этом футболист рассказал корреспонденту «РБК Спорт».

«Как голкипер, я буду смотреть через призму вратаря. На первое место я поставлю Мамардашвили. Второе место уверенно занимает Доннарумма из сборной Италии. И на данный момент у меня дилемма: Симон или Мануэль Нойер. Думаю, что ближайшие матчи покажут. Пока мой рейтинг такой, третьего места нет. Но скоро вы его узнаете», — пояснил Акинфеев.

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По мнению футболиста, вратаря сборной Грузии, который также уверенно выступает за «Валенсию», ждет большое будущее, так как многие европейские клубы будут пытаться заполучить его. В четырех матчах на Евро Георгий Мамардашвили сделал 30 сейвов. За всю историю чемпионата Европы (статистика с 1980 года) только Игорь Акинфеев запомнился большим количеством спасений ворот (32 сейва на Евро-2008).

Сборная Италии, за которую выступает Джанлуиджи Доннарумма, как и Грузия, вылетала на стадии 1/8 финала, проиграв швейцарцам со счетом 0:2.

Что касается испанца Унаи Симона и немца Мануэля Нойера, то их команды встретятся в 1/4 финала в ближайшую пятницу, 5 июня, в Штутгарте.