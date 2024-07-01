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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер повысил шансы на поражение Франции в 1/8 финала Евро

Сюжет
Евро-2024
Букмекеры скромнее оценивают шансы Франции на победу — коэффициент достигает 2. На победу Бельгии коэффициент достигает 5
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Сборная Франции победит Бельгию в основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с вероятностью 49,6%. Такой прогноз дает суперкомпьютер статистической компании Opta по итогам показателей более 10 тыс. симуляций.

Суперкомпьютер по ходу дня понизил шансы Франции по сравнению с первоначальным вариантом, когда вероятность победы оценивалась выше 50%.

Шансы на победу Бельгии повысились с 21,3 до 23,6%.

Букмекеры скромнее оценивают шансы Франции на победу — коэффициент достигает 2. На победу Бельгии коэффициент достигает 5. В случае угаданного исхода при сумме ставки 1 тыс. руб. победа Франции приносит чистый выигрыш в размере 1 тыс. руб, Бельгии — 4 тыс. руб.

Обе команды выступили невнятно на групповом этапе. Франция забила только два гола на групповом этапе — худший результат на крупных турнирах с чемпионата мира-2010 (1 гол). При этом в матче с Австрией (1:0) французы одержали единственную победу в группе благодаря автоголу, а в последней игре со сборной Польши (1:1) забили с пенальти.

Бельгия тоже на групповом этапе одержала одну победу и забила два гола. Только у Сербии показатель реализации ударов на групповом этапе был хуже, чем у Франции и Бельгии (обе — 4,2%).

Неудачи сборной Бельгии можно связать со сменой поколения. Франция же не испытывает недостатка в высококлассных игроках. На результативности Франции не могла не сказаться травма форварда Килиана Мбаппе. Лидер сборной получил перелом носа в первом матче и вернулся на поле в маске только в третьей игре.

«Играть в маске — абсолютный кошмар, — признался Мбаппе. — Играть в ней очень сложно, потому что она ограничивает обзор и задерживает пот на лице. Маску нужно снимать, чтобы он стекал. Сложилось впечатление, что мне дали 3D-очки и я смотрю игру из VIP-ложи. Я вижу людей вокруг, но нет того чувства, что я сам нахожусь на поле. Спасибо, конечно, за маски, но я от них избавлюсь сразу же, как только смогу».

На игру с Бельгией он выйдет в новой маске. «Я был вынужден поменять ее, так как во время прошлой встречи постоянно что-то было не так», — рассказал футболист.

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Теги
Руслан Алиев
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024
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