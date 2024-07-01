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Иван Обляков назвал фаворита в матче Франция — Бельгия в 1/8 финала Евро

По мнению футболиста, в предстоящей игре забитыми мячами смогут отличиться Килиан Мбаппе и Ромелу Лукаку
Иван Обляков
Иван Обляков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

По мнению полузащитника ЦСКА и сборной России Ивана Облякова, Франция победит Бельгию в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. При этом в игре смогут отличиться лидеры обеих команд, предположил футболист в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт».

«Сегодня играет Франция и Бельгия. Я думаю, что французы победят со счетом 2:1. Мбаппе забьет, а также Лукаку, мне кажется, тоже наконец-то отличится», — пояснил Обляков.

Сборная Франции встретится с командой Бельгии в понедельник, 1 июля. Матч 1/8 финала Евро-2024 начнется в 19:00 мск на стадионе «Меркур-Шпиль Арена» в Дюссельдорфе.

Иван Обляков в разговоре с «РБК Спорт» также назвал лучших игроков, которые, по его мнению, лучше всех пока проявили себя на Евро-2024. Футболист выделил вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, словацкого полузащитника Станислава Лоботку, а также одного из лидеров испанцев Родри.

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Ярослав Гронский
сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024
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