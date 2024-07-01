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Евро-2024 ,  
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Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов без клуба

Лидер сборной Франции остался без клуба в самый разгар Евро
Сюжет
Евро-2024
На первом месте в рейтинге полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо, который покинул итальянский «Ювентус». Его стоимость оценивается в €35 млн
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов в статусе свободного агента (без клуба) с 1 июля 2024 года.

На первом месте в нем полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо, который покинул итальянский «Ювентус». Стоимость 29-летнего игрока оценивается в €35 млн.

В прошедшем сезоне Рабьо провел за «Ювентус» 35 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Сейчас он принимает участие в Евро-2024 и является одним из лидеров команды.

В топ-10 также входят:

  • Марио Эрмосо (29 лет, Испания, полузащитник, последний клуб — «Атлетико») — €25 млн;
  • Гидо Родригес (30, Аргентина, полузащитник, «Бетис») — €20 млн;
  • Рафаэль Варан (31, Франция, защитник, «Манчестер Юнайтед») — €20 млн;
  • Даити Камада (27, Япония, полузащитник, «Лацио») — €18 млн;
  • Уилфред Ндиди (27, Нигерия, полузащитник, «Лестер») — €16 млн;
  • Че Адамс (27, Шотландия, нападающий, «Саутгемптон») — €15 млн;
  • Келечи Ихеаначо (27, Нигерия, нападающий, «Лестер») — €12 млн;
  • Алекс Беренгер (28, Испания, нападающий, «Атлетик») — €12 млн;
  • Райан Сессеньон (24, Англия, полузащитник, «Тоттенхэм») — €10 млн.

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Теги
Руслан Алиев
Футбол футбольные трансферы сборная Франции по футболу Евро-2024
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