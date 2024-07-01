Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов без клуба

Лидер сборной Франции остался без клуба в самый разгар Евро

На первом месте в рейтинге полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо, который покинул итальянский «Ювентус». Его стоимость оценивается в €35 млн

Адриен Рабьо (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов в статусе свободного агента (без клуба) с 1 июля 2024 года.

На первом месте в нем полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо, который покинул итальянский «Ювентус». Стоимость 29-летнего игрока оценивается в €35 млн.

В прошедшем сезоне Рабьо провел за «Ювентус» 35 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи. Сейчас он принимает участие в Евро-2024 и является одним из лидеров команды.

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