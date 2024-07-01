Печальная серия Роналду и ожидаемый рекорд Мбаппе. Чего ждать на Евро

Сможет ли Криштиану Роналду прервать безголевую серию и вывести сборную Португалии в следующий раунд, получится ли у Франции оправдать статус фаворита. Главное о матчах 1/8 финала Евро — в материале «РБК Спорт»

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Франция — Бельгия

Время: 19:00 (Матч ТВ)

Место: «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф)

Франция подошла к Евро-2024 в числе фаворитов на победу в турнире. Перед матчем плей-офф французы, по прогнозам Opta, занимают четвертое место в списке претендентов на трофей. Также Opta с вероятностью 50,9% считает, что французская сборная обыграет соперника по 1/8 финала (21,3% на победу Бельгии).

Сборные Франции и Бельгии не впечатлили на групповом этапе Евро-2024, от обеих команд ожидали, что они возглавят свои квартеты. Французы в последнем туре упустили лидерство в группе с Австрией (6 очков), Нидерландами (4) и Польшей (1), заняв второе место (5). Бельгийцы также расположились на второй строчке в своем квартете, сенсационно уступив Словакии (0:1), победив Румынию (2:0) и сыграв вничью с Украиной (0:0).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что французская команда хорошо мотивирована на матч 1/8 финала, но и у сборной Бельгии есть амбиции, чтобы пройти дальше на Евро.

«Мы (сборные Франции и Бельгии) хорошо знаем друг друга, так что предстоит важный матч для нас и для них. Если они и заняли второе место, то только потому, что у них тоже были некоторые трудности, но потенциально они одна из сильнейших команд. У них есть амбиции пройти далеко», — также пояснил тренер.

Примечательно, что обе команды на групповом этапе отметились всего двумя забитыми мячами. На счету футболистов сборной Франции ни одного гола с игры на групповом раунде. Один мяч в матче с Австрией (1:0) был благодаря автоголу, а единственный мяч в исполнении французских игроков был забит с пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Мбаппе, который в первом матче на Евро сломал нос, вернулся на поле в третьем туре в игре с Польшей, и в этой же встрече француз забил свой первый гол на чемпионатах Европы.

Мбаппе становился лучшим бомбардиром чемпионатов мира, забив в общей сложности на последних двух мировых первенствах 12 голов. Он отстает всего на один мяч от рекорда сборной по голам на крупных турнирах: лучшим по этому показателю является Мишель Платини, на счету которого 14 забитых мячей.

Кроме того, если Мбаппе отметится двумя забитыми мячами, то станет третьим игроком в истории сборной Франции, которому удалось забить 50 мячей.

Ромелу Лукаку (Фото: Reuters)

В свою очередь, бельгийский форвард Ромелу Лукаку уже мог стать лучшим бомбардиром турнира, но пока стал одним из главных неудачников группового раунда. Он трижды поразил ворота, но каждый раз гол отменяли после просмотра видеоповтора.

Лукаку не может забить в пяти матчах подряд на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы. Он нанес в этих играх 15 ударов. В предыдущих пяти таких играх у Лукаку было семь голов при 12 ударах. При этом, на групповом этапе нынешнего Евро бельгиец нанес семь ударов в створ ворот — больше, чем любой другой игрок.

В последний раз Франция и Бельгия встречались в полуфинале Лиги наций, в той встрече французская команда выиграла со счетом 3:2. Единственный раз, когда сборные встречались на Евро, был в 1984 году. Тогда сборная Франции на групповой стадии разгромила бельгийцев (5:0) благодаря хет-трику Мишеля Платини и голам Алена Жиресса и Луиса Фернандеса.

Португалия — Словения

Время: 22:00 (Матч ТВ)

Место: «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне)

Сборная Португалии обеспечила себе первое место в группе после побед над Чехией (2:1) и Турцией (3:0). При этом в третьем туре команда потерпела сенсационное поражение в матче с Грузией (0:2). Так португальская команда прервала 12-матчевую победную серию в официальных матчах.

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере не забил ни одного мяча на групповом этапе крупного турнира. Он забивал на каждом из своих предыдущих десяти групповых этапов на ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004. При этом Роналду стал лидером по числу ударов на групповом этапе Евро-2024. За три игры форвард Португалии пробил 12 раз, только пять из которых пришлись в створ ворот.

В последний раз Роналду забивал на крупных турнирах в первом туре чемпионата мира 2022 года. После этого португалец провел семь матчей (по два матча в группе и плей-офф на ЧМ-2022 и три игры в группе Евро-2024) на крупных турнирах без забитых мячей.

Защитник сборной Португалии Пепе ответил на вопрос о результативности Роналду. «Криштиану живет ради голов, это факт. Но вы видели, насколько он вовлечен в игру для того, чтобы помогать сборной? Это невероятно», — сказал Пепе. «Он в 39 лет играет больше всех остальных в нашей команде. У него идет хорошо, и он будет очень хорош в финальной стадии чемпионата Европы, и я надеюсь или даже уверен, что он принесет нам много радости», — добавил он.

Стоит отметить, что Португалия выходила в плей-офф на каждом из своих девяти Евро. На прошлом Евро португальская команда не смогла защитить титул чемпионов турнира и вылетела на первой же стадии плей-офф от Бельгии (0:1).

По прогнозам Opta португальская сборная победит в первом матче плей-офф против Словении с вероятностью 66,8%. Шансы на поражение Португалии составляют 13,8%.

Сборная Словении впервые в истории вышла в плей-офф крупного турнира. Словенцы вышли из группы с третьего места, набрав по одному очку в матчах с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0).

Стоит отметить, что Словения не проигрывала ни в одном матче в 2024 году: словенские футболисты пять раз играли вничью и три раза одерживали победу.

Словенские форварды Андраш Спорар и Бенджамин Сешко в матчах группового этапа на двоих нанесли 12 ударов по воротам, но не смогли забить ни одного мяча.

В состав сборной Словении входят защитник Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи», а также Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.

Словенской команде не сможет помочь защитник Эрик Янза, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

Португалия и Словения ни разу в истории не встречались в официальных матчах. Единственная игра была товарищеской в марте этого года, тогда словенские футболисты победили со счетом 2:0.