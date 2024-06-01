Финалист Уимблдона назвал позорным поведение Рублева на «Ролан Гаррос»
Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал позорным поведение россиянина Андрея Рублева в проигранном матче третьего круга «Ролан Гаррос» с итальянцем Маттео Арнальди — 6:7 (6:8), 2:6, 4:6. Об этом он написал Twitter.
Россиянин по ходу игры несколько раз бросал ракетку на корт и в конце второго сета несколько раз ударил ногой по скамейке для отдыха теннисистов.
Рублеву на пресс-конференции задали вопрос: «Мы могли видеть ваши эмоции на корте и то, что это значит для вас. Теперь у вас было время подумать. Какие эмоции испытываете после такого поражения?» «Я эмоциональный человек. Мне нужно найти баланс», — ответил россиянин.
Кирьос отреагировал на этот вопрос в соцсети. «Забавно, как мы подбираем и выискиваем формулировки: «видели ваши эмоции на корте и то, как много это для вас значит» вместо слова «позор» (неуважение)», — написал 29-летний австралиец.
Рублев известен своей несдержанностью на корте. В частности, его дисквалифицировали 1 марта в третьем сете полуфинального матча турнира в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика за ругань в адрес линейного арбитра. Как оказалось, судья понимал русский язык.
Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022). Австралиец прославился своим эксцентричным поведением на корте и за его пределами.
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