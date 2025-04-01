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Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд выбыл более чем на месяц

Норвежский форвард получил травму левой лодыжки в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута»
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пропустит из-за травмы пять-семь недель. Об этом рассказал главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

Норвежский форвард получил травму левой лодыжки 30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

«Врачи сказали мне, что он пропустит от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов», — цитирует Гвардиолу сайт клуба.

В нынешнем сезоне Холанд провел 40 матчей, в которых забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США, в нем впервые сыграют 32 команды.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити Эрлинг Холанд Хосеп Гвардиола
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