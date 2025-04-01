Черногорец с российским паспортом возглавил аутсайдера Первой лиги
Черногорец Младен Кашчелан стал новым главным тренером «Сокола». Об этом сообщается на сайте саратовского клуба, который выступает в Первой лиге.
На этом посту 42-летний Кашчелан сменил Алексея Стукалова, который работал в Саратове с ноября. Под его руководством команда в семи матчах не одержала ни одной победы и набрала лишь три очка.
«Сокол» сейчас занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка в 26 матчах.
Кашчелан, на счету которого 25 матчей за сборную Черногории, играл в России с 2013 года в составе тульского «Арсенала», «Тосно», «Тамбова» и «Балтики». В ноябре 2022 года он получил российское гражданство.
После завершения карьеры Кашчелан в сезоне 2023/24 работал в тренерском штабе Сергея Юрана в «Пари НН».
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