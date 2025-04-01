 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Черногорец с российским паспортом возглавил аутсайдера Первой лиги

Черногорец с российским паспортом Кашчелан возглавил «Сокол» из Первой лиги
Младен Кашчелан сменил в саратовском «Соколе» Алексея Стукалова
Младен Кашчелан
Младен Кашчелан (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Черногорец Младен Кашчелан стал новым главным тренером «Сокола». Об этом сообщается на сайте саратовского клуба, который выступает в Первой лиге.

На этом посту 42-летний Кашчелан сменил Алексея Стукалова, который работал в Саратове с ноября. Под его руководством команда в семи матчах не одержала ни одной победы и набрала лишь три очка.

«Сокол» сейчас занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка в 26 матчах.

Кашчелан, на счету которого 25 матчей за сборную Черногории, играл в России с 2013 года в составе тульского «Арсенала», «Тосно», «Тамбова» и «Балтики». В ноябре 2022 года он получил российское гражданство.

После завершения карьеры Кашчелан в сезоне 2023/24 работал в тренерском штабе Сергея Юрана в «Пари НН».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Вторая лига
Материалы по теме
Роман Широков решил покинуть пост гендиректора клуба Второй лиги
Спорт
Во Второй лиге забили один из самых быстрых голов в истории футбола
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Дума приняла в первом чтении поправки в закон о выборахПолитика, 15:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Forbes впервые признал миллиардерами Шварцнеггера и СпринстинаФинансы, 15:36
Глава Мурманской области предложил ускорить финансирование порта ЛавнаБизнес, 15:34
Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд выбыл более чем на месяцСпорт, 15:25
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцамиПолитика, 15:23
Рябков заявил, что Россия еще не слышала нужных «сигналов» США КиевуПолитика, 15:22
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Традиции и инновации: как Индия завоевывает мировой рынок легпромаОтрасли, 15:21
В рухнувшем в Таиланде небоскребе нашли бракованную арматуруОбщество, 15:18
Индекс РТС впервые с 14 февраля опустился ниже 1100 пунктовИнвестиции, 15:14
Hyundai показал шоу-кар Insteroid, вдохновленный видеоиграмиАвто, 15:10
Путин утвердил день наставника в РоссииОбщество, 14:59
Жертва Джеффри Эпштейна рассказала, что находится при смертиОбщество, 14:54
Большунов выиграл спринт в финале Кубка России по лыжным гонкамСпорт, 14:53