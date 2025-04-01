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Экс-президент Международной федерации гандбола умер в возрасте 94 лет

Бывший президент Международной федерации гандбола Эрвин Ланц умер в 94 года
Австриец Эрвин Ланц занимал пост главы IHF с июля 1984 года до ноября 2000 года
Эрвин Ланц
Эрвин Ланц (Фото: IHF)

Бывший президент Международной федерации гандбола (IHF) Эрвин Ланц скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на сайте IHF.

Австриец был четвертым президентом IHF, этот пост он занимал с июля 1984 года до ноября 2000 года. После ухода из IHF он стал почетным президентом организации.

Также Ланц был президентом Австрийской федерации гандбола (1977–1995), занимал посты министра транспорта, министра внутренних дел и министра иностранных дел в правительстве Австрии в период с 1973 по 1984 год.

«Его лидерство, преданность делу и страсть к гандболу были поистине замечательными, и его утрату ощущает не только IHF, но и все мировое гандбольное сообщество. Во время своего пребывания на посту президента он был неутомимым защитником гандбола, работая над тем, чтобы сделать этот вид спорта более известным и популярным», — сказал нынешний президент IHF Хассан Мустафа.

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