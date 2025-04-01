Телохранителю Месси запретили выбегать на поле в матчах MLS
Личный телохранитель форварда «Интер Майами» Лионеля Месси Яссин Чуэко рассказал, что MLS запретила ему выбегать на поле, чтобы защищать аргентинца от выбегающих фанатов.
«Они больше не позволяют мне находиться на поле», — цитирует Чуэко Goal.
В MLS фанаты регулярно выбегают на поле, чтобы сделать селфи с Месси. «Я провел в Европе семь лет, работая в Лиге 1 и Лиге чемпионов, и только шесть человек за то время выбежали на поле. Я приехал в США, и за 20 месяцев работы на поле уже выбежали 16 человек. Здесь это огромная проблема. Проблема не во мне. Позвольте мне помочь Месси», — добавил Чуэко.
Свою работу с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Чуэко продолжит. «Я чувствую себя частью его семьи, и я усердно работаю, чтобы защитить его, не только физически, но и психологически, потому что он очень доверяет мне и зависит от меня, и я уделяю ему все свое внимание. Он очень скромный», — добавил Чуэко.
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