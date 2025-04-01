«Зенит» проведет матч легенд в честь 100‑летия клуба
Петербургский «Зенит» на своем сайте объявил о проведении матча легенд в честь 100‑летия клуба.
Встреча состоится 25 мая на «Газпром Арене».
«Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова», — говорится в сообщении.
Полный состав участников станет известен позднее.
Минимальная стоимость билетов составляет 300 руб. Для посещения игры карта болельщика не требуется.
«Зенит» является десятикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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