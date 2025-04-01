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«Зенит» проведет матч легенд в честь 100‑летия клуба

В день столетия клуба 25 мая на стадионе на Крестовском острове пройдет матч с участием Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Полный список участников матча легенд станет известен позже
Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» на своем сайте объявил о проведении матча легенд в честь 100‑летия клуба.

Встреча состоится 25 мая на «Газпром Арене».

«Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова», — говорится в сообщении.

Полный состав участников станет известен позднее.

Минимальная стоимость билетов составляет 300 руб. Для посещения игры карта болельщика не требуется.

«Зенит» является десятикратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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Андрей Аршавин
спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
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