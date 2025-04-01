Рекордсмен сборной России вошел в число звезд дня в НХЛ
Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
20-летний Мичков отметился двумя передачами в матче против «Нэшвилл Предаторз» (2:1). Нападающий продлил свою результативную серию до шести матчей.
У Мичкова, самого молодого хоккеиста и автора гола в истории сборных СССР/России, теперь 58 (24+34) очков в нынешнем сезоне. Россиянин идет вторым в списке лучших новичков НХЛ, уступая только защитнику «Монреаль Канадиенс» Лэйну Хатсону (59 очков).
Первой звездой дня признали защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза, на счету которого шайба и результативная передача во встрече с «Миннесотой Уайлд» (3:2 Б).
Второй звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Райан Ломберг, у которого гол и передача в игре против «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б).
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