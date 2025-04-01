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Рекордсмен сборной России вошел в число звезд дня в НХЛ

Российского форварда «Филадельфии» Мичкова признали третьей звездой дня в НХЛ
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал две результативные передачи в матче против «Нэшвилла»
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Mitchell Leff / Getty Images)

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

20-летний Мичков отметился двумя передачами в матче против «Нэшвилл Предаторз» (2:1). Нападающий продлил свою результативную серию до шести матчей.

У Мичкова, самого молодого хоккеиста и автора гола в истории сборных СССР/России, теперь 58 (24+34) очков в нынешнем сезоне. Россиянин идет вторым в списке лучших новичков НХЛ, уступая только защитнику «Монреаль Канадиенс» Лэйну Хатсону (59 очков).

Первой звездой дня признали защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза, на счету которого шайба и результативная передача во встрече с «Миннесотой Уайлд» (3:2 Б).

Второй звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Райан Ломберг, у которого гол и передача в игре против «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Матвей Мичков россияне в НХЛ
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