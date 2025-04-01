«Вашингтон» подписал контракты с двумя игроками перед плей-офф
«Вашингтон Кэпиталз» подписал трехлетний контракт с американским форвардом Райаном Леонардом. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Леонарду 20 лет, он был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2023 года под общим восьмым номером.
Нынешний сезон Леонард провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе «Бостона», где набрал 49 (30+19) очков в 37 матчах. Он является лучшим снайпером NCAA, в составе сборной США выиграл последние два молодежных чемпионата мира.
Кроме того, «Вашингтон» подписал двухлетний контракт (начнет действовать со следующего сезона) с канадским защитником Давидом Гуччиарди. 22-летний хоккеист был выбран в седьмом раунде драфта 2022 года под общим 213-м номером. В нынешнем сезоне в составе «Мичигана» в NCAA Гуччиарди в 37 матчах набрал 16 (6+10) очков.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 103 очка в 73 матчах.
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