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«Вашингтон» подписал контракты с двумя игроками перед плей-офф

«Вашингтон» подписал контракты с двумя новичками перед плей-офф НХЛ
Состав «Кэпиталз» пополнили восьмой номер драфта НХЛ 2023 года Райан Леонард и Давид Гуччиарди
Райан Леонард (слева)
Райан Леонард (слева) (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» подписал трехлетний контракт с американским форвардом Райаном Леонардом. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Леонарду 20 лет, он был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2023 года под общим восьмым номером.

Нынешний сезон Леонард провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе «Бостона», где набрал 49 (30+19) очков в 37 матчах. Он является лучшим снайпером NCAA, в составе сборной США выиграл последние два молодежных чемпионата мира.

Кроме того, «Вашингтон» подписал двухлетний контракт (начнет действовать со следующего сезона) с канадским защитником Давидом Гуччиарди. 22-летний хоккеист был выбран в седьмом раунде драфта 2022 года под общим 213-м номером. В нынешнем сезоне в составе «Мичигана» в NCAA Гуччиарди в 37 матчах набрал 16 (6+10) очков.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 103 очка в 73 матчах.

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