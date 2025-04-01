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Спор из-за бутылки. Главное о конфликте в матче СКА — «Динамо»

В матче плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» возник конфликт из-за бутылки
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с московским «Динамо» обвинил тренера соперников в том, что он бросил бутылку на лед. Главное о скандале — в материале «РБК Спорт»
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Петербургский СКА 31 марта победил московское «Динамо» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 5:3. Клуб, главным тренером которого является Роман Ротенберг, сократил отставание в серии до четырех побед до 1–2.

Сразу после игры Ротенберг призвал судей обратить внимание на поведение тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова. «Хочу обратиться в судейский комитет. Там тренер Алексей Кудашов всегда кидает на лед бутылку! Он когда работал в «Локомотиве», всегда так делал. Обратите на это внимание!», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Что произошло

Во время паузы в игре Ротенберг подзывал к себе арбитров и высказывал им недовольство из-за поведения Кудашова. Тренер СКА заявлял, что после пятой шайбы СКА Кудашов бросил бутылку на лед и пауза в игре затянулась. Ротенберг указывал рукой в сторону скамейки соперника, обращая внимание на ту самую бутылку. Однако сам эпизод с возможным броском в трансляцию не попал.

После критики Ротенберга арбитр подъехал к лавке «Динамо». Кудашов взял бутылку форварда «Динамо» Джордана Уила, чтобы показать судей действия, из-за которых его раскритиковал Ротенберг. В эфире были слышны возмущения Кудашова, который заявлял арбитру: «Ты что не видел, что там было?»

После этого судья отдельно переговорил с капитаном СКА Александром Никишиным. Ротенберг продолжал перепалку со скамейкой «Динамо» и лично Кудашовым.

Ротенберг был возмущен в связи с тем, что петербуржцы защищались в меньшинстве после пятиминутного удаления форварда Захара Бардакова. Если бы судьи наказали «Динамо» за выброс постороннего предмета, команды играли бы дальше «4 на 4». Тогда шансов для динамовцев на спасение было бы меньше.

Что сказали тренеры

На пресс-конференций первым выступил главный тренер хозяев. Кудашов ответил на обвинения Ротенберга. «Пускай посмотрит записи. Джордан Уил ставит бутылку в ячейку, и вылетает крышка. Я-то здесь при чем?», — сказал Кудашов.

Главный тренер «Динамо» также сравнил этот инцидент с тем, который был в плей-офф 2016/17. «Кстати, вот тот случай, который сколько-то лет назад у меня был с «Локомотивом», там приблизительно было то же самое. Но тогда я ее бросил на пол, а она вылетела на лед. Там я бросал. А тут он передо мной сидел, а я просто стоял. Сейчас есть современные технологии. Думаю, что можно посмотреть и увидеть, что было», — сказал Кудашов.

По ходу полуфинала плей-офф-2016/17 в серии «Локомотива» против СКА (0-4). В третьем матче Кудашов бросил бутылку на лед и получил штраф. СКА использовал это преимущество и победил в овертайме со счетом 2:1.

Ротенберг рассказал, что видел, как Кудашов выбросил бутылку на лед. «Мы играем не первый раз против Кудашова, он выбросил бутылку один раз в «Локомотиве». Я видел, как он выбросил ее на лед. Это плохая привычка», — сказал Ротенберг.

При этом, тренер СКА поблагодарил судей за работу в матче. «Хочу поблагодарить судей, они замечательно отработали, молодцы. Лучшие судьи в мире. Это плей-офф. Меньше слов, больше дела. Понимаю ваше желание разобрать все, но не сейчас», — заключил Ротенберг.

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Альвина Цаканян
Хоккей Роман Ротенберг ХК СКА Санкт-Петербург ХК Динамо Москва
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