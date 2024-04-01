Бой UFC отменили из-за плохого самочувствия россиянки

Россиянка Дудакова отметила, что почувствовала сильное головокружение и тошноту во время тренировки на арене. «Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо», — добавила она

Виктория Дудакова (Фото: victoriadudakova/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянка Виктория Дудакова не смогла выйти на бой с бразильянкой Мелиссой Гатто из-за плохого самочувствия. Об этом россиянка написала в Instagram (владелец соцсети — компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Бой должен был пройти в ночь на 31 марта на турнире UFC в американском Атлантик-Сити, но перед выходом спортсменок в клетку был отменен.

«Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем, — рассказала Дудакова. — После утренней тренировки мое самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед боем, потому что чувствовала себя не очень».

Россиянка отметила, что почувствовала сильное головокружение и тошноту во время тренировки на арене. «Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо», — добавила она.

На счету Дудаковой в ММА восемь побед в восьми поединках. В октябре 25-летняя россиянка победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294, который проходил в Абу-Даби. Она вышла на этот бой под песню «Я русский» российского исполнителя Shaman.

После поединка у Дудаковой начался абсцесс. «У меня все в крови было после боя, потому что у меня начался абсцесс, он лопнул, — рассказала спортсменка на пресс-конференции. — У меня стафилококк в таких местах, которые не принято называть. Я ненавижу отказываться от боев, ненавижу не делать вес. Надеюсь, что это было в первый и в последний раз».

Дудакова отметила, что не рассказывала UFC о перенесенном заражении, чтобы ее допустили до боя. «Доктора, которые сейчас меня осмотрели, ругались с менеджером, спрашивали: «Почему вы нам раньше не сказали? Мы бы не допустили бой», — сказала она.

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал Дудакову. «Если вы собираетесь врать и скрывать такие травмы, то делайте это по дороге домой. Все так делают. Почему ты сидишь здесь после боя и рассказываешь, что у тебя было заражение? Это просто чертовски странно, если честно», — заявил Уайт.