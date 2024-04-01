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Леброн Джеймс повторил достижение Джордана и заговорил о скором уходе

Джеймс повторил достижение Джордана и заговорил о скором завершении карьеры
Леброн Джеймс набрал 40 очков в матче с «Бруклин Нетс» (116:104). Он реализовал девять трехочковых бросков из десяти, повторив личный рекорд по этому показателю
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во второй раз набрал 40 очков за матч после наступления 39-летия, повторив достижение Майкла Джордана.

Джеймс набрал 40 очков в матче с «Бруклин Нетс» (116:104). Он реализовал девять трехочковых бросков из десяти, повторив личный рекорд по этому показателю.

Ранее только Майклу Джордану удалось достичь 40-очковой отметки более одного раза после наступления 39 лет.

Джеймс после матча не исключил, что завершит карьеру после следующего сезоне. «Я не отыграю в НБА еще 21 сезон, это точно, — цитирует Джеймса Bleacher Report. — Вряд ли все это продлится очень долго. Не знаю, когда закроется дверь, но у меня осталось не так уж много времени».

Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году. В активе 39-летнего баскетболиста четыре титула чемпиона НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Также он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012).

В феврале 2023 года он побил рекорд НБА по количеству набранных очков, превзойдя державшееся с 1989 года достижение Карима Абдул-Джаббара (38 387). В марте 2024-го он первым в истории НБА достиг отметки в 40 тыс. очков. Также он побил рекорды Карима Абдул-Джаббара по попаданию в состав участников Матча звезд (20) и количестве минут в истории НБА.

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Теги
Руслан Алиев
Леброн Джеймс НБА Майкл Джордан Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
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