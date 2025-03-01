Рекордсмена сборной России признали лучшим новичком февраля в НХЛ

Матвея Мичкова второй раз в сезоне признали лучшим новичком месяца в НХЛ

20-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков набрал в семи матчах месяца 10 (5 + 5) очков

Матвей Мичков (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан лучшим новичком февраля в НХЛ. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

20-летний нападающий набрал 10 (5 + 5) очков в семи матчах прошедшего месяца.

В борьбе за награду Мичков опередил нападающих Маврика Бурка («Даллас Старз», 3 + 3), Джоша Доана («Юта»; 2 + 4), Фрэнка Назара («Чикаго Блэкхокс»; 1 + 5) и Маклина Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»; 2 + 3).

Уже второй раз в сезоне Мичков стал новичком месяца, первый раз он получил эту награду по итогам октября.

Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года.

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.