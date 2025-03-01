Рекордсмена сборной России признали лучшим новичком февраля в НХЛ
Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан лучшим новичком февраля в НХЛ. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
20-летний нападающий набрал 10 (5 + 5) очков в семи матчах прошедшего месяца.
В борьбе за награду Мичков опередил нападающих Маврика Бурка («Даллас Старз», 3 + 3), Джоша Доана («Юта»; 2 + 4), Фрэнка Назара («Чикаго Блэкхокс»; 1 + 5) и Маклина Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»; 2 + 3).
Уже второй раз в сезоне Мичков стал новичком месяца, первый раз он получил эту награду по итогам октября.
Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года.
В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
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