«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и вернулся в лидеры РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Краснодар» пропустил в конце первого тайма, но сравнял в начале второго

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев отличился Виктор Са (48-я минута). В составе гостей гол забил Иван Олейников (41).

Во втором тайме травму ноги в столкновении с защитником самарцев Фернандо Костанцей получил лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян. Игрок не смог подняться, и его увезли с поля на носилках на электрокаре.

«Краснодар» ни разу не победил в последних пяти матчах в РПЛ, хотя до этого выиграл 11 раз кряду.

«Краснодар» набрал 40 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же у «Зенита», который уступает краснодарцам по дополнительным показателями. «Крылья Советов» с 19 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 7 марта в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 9 марта примут тольяттинский «Акрон».