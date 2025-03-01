«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и вернулся в лидеры РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У хозяев отличился Виктор Са (48-я минута). В составе гостей гол забил Иван Олейников (41).
Во втором тайме травму ноги в столкновении с защитником самарцев Фернандо Костанцей получил лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян. Игрок не смог подняться, и его увезли с поля на носилках на электрокаре.
«Краснодар» ни разу не победил в последних пяти матчах в РПЛ, хотя до этого выиграл 11 раз кряду.
«Краснодар» набрал 40 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Столько же у «Зенита», который уступает краснодарцам по дополнительным показателями. «Крылья Советов» с 19 очками расположились на десятой строчке.
В следующем туре «Краснодар» 7 марта в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 9 марта примут тольяттинский «Акрон».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов