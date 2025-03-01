«Ахмат» победил «Рубин» и покинул зону прямого вылета из РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У казанцев отличился Дардан Шабанхаджай (10-я минута). В составе хозяев дубль сделал Надер Гандри (41 — с пенальти, 63).
«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, покинув зону прямого вылета. «Рубин» с 26 очками расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Ахмат» 7 марта в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Рубин» 9 марта примет столичный «Спартак».
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