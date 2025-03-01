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«Ахмат» победил «Рубин» и покинул зону прямого вылета из РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, дубль сделал защитник Надер Гандри
Надер Гандри
Надер Гандри (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Футболисты казанского «Рубина» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У казанцев отличился Дардан Шабанхаджай (10-я минута). В составе хозяев дубль сделал Надер Гандри (41 — с пенальти, 63).

«Ахмат» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, покинув зону прямого вылета. «Рубин» с 26 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Ахмат» 7 марта в гостях сыграет с московским «Локомотивом», «Рубин» 9 марта примет столичный «Спартак».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат ФК Рубин Казань
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