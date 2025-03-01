Циципас после 11 поражений в финалах впервые выиграл титул ATP 500
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира категории ATP 500 в Дубае.
В финале Циципас, 11-я ракетка мира, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, 21-го номера рейтинга ATP, со счетом 6:3, 6:3.
Циципас выиграл свой 12-й титул ATP в карьере в одиночном разряде. При этом грек впервые победил на «пятисотнике», где до этого у него было 11 поражений в финалах.
За свою победу Циципас получит $605 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Канадцу достанутся $325 тыс. и 330 очков.
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