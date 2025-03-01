В футболе ввели «правило восьми секунд» для вратарей
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол, объявил на своем сайте о некоторых изменениях, которые вступят в силу с сезона-2025/26.
В частности, изменены правила игры при удержании мяча вратарем. Теперь, если вратарь будет удерживать мяч у себя в руках дольше восьми секунд, будет назначаться угловой в пользу соперника.
Ранее действовало «правило шести секунд», и тогда назначался свободный удар.
Такие изменения направлены на борьбу с затягиванием времени игры.
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