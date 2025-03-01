Клебо впервые завоевал золото в дистанционной гонке на чемпионате мира

Пятикратный олимпийский чемпион победил в скиатлоне на домашнем ЧМ в Тронхейме. Норвежцы заняли весь пьедестал в этой гонке, вторым стал Мартин Нюэнгет, третьим — Харальд Амундсен

Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завоевал золото в скиатлоне на домашнем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Тронхейме.

28-летний Клебо преодолел дистанции в 20 км за 44 минуты 22,3 секунды.

Норвежцы заняли весь пьедестал. Вторым стал Мартин Нюэнгет, третьим — Харальд Амундсен (оба уступили Клебо 1,4 секунды).

Клебо стал 11-кратным чемпионом мира, при этом норвежец выиграл свою первую дистанционную гонку на ЧМ или Олимпиадах. Ранее он побеждал только в спринтах и эстафетах.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).