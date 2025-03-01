Клебо впервые завоевал золото в дистанционной гонке на чемпионате мира
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завоевал золото в скиатлоне на домашнем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Тронхейме.
28-летний Клебо преодолел дистанции в 20 км за 44 минуты 22,3 секунды.
Норвежцы заняли весь пьедестал. Вторым стал Мартин Нюэнгет, третьим — Харальд Амундсен (оба уступили Клебо 1,4 секунды).
Клебо стал 11-кратным чемпионом мира, при этом норвежец выиграл свою первую дистанционную гонку на ЧМ или Олимпиадах. Ранее он побеждал только в спринтах и эстафетах.
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).
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