Канадский легионер «Авангарда» покинул клуб по семейным обстоятельствам

Канадец Меркли расторг контракт с «Авангардом» по семейным обстоятельствам

Защитник Райан Меркли перешел в «Авангард» в ноябре 2024 года в результате обмена из «Куньлуня», но теперь расторг контракт

Райан Меркли (Фото: hawk.ru)

Канадский защитник Райан Меркли покинул «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

«В связи с семейными обстоятельствами, возникшими у Райана Меркли, хоккеист и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

24-летний Меркли перешел в «Авангард» в ноябре 2024 года в результате обмена из китайского «Куньлуня». Всего в нынешнем сезоне он провел 48 матчей и набрал 20 (2 + 18) очков.

«Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах.