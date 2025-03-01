Канадский легионер «Авангарда» покинул клуб по семейным обстоятельствам
Канадский защитник Райан Меркли покинул «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.
«В связи с семейными обстоятельствами, возникшими у Райана Меркли, хоккеист и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон», — говорится в сообщении.
24-летний Меркли перешел в «Авангард» в ноябре 2024 года в результате обмена из китайского «Куньлуня». Всего в нынешнем сезоне он провел 48 матчей и набрал 20 (2 + 18) очков.
«Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах.
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