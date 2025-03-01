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КХЛ назвала лучших игроков февраля

Демченко, Шарипзянов, Галимов и Короткий признаны лучшими игроками февраля в КХЛ
Лучшим вратарем стал Василий Демченко («Динамо», Минск), защитником — Дамир Шарипзянов («Авангард»), форвардом — Артем Галимов («Ак Барс»), новичком — Матвей Короткий (СКА)
Матвей Короткий
Матвей Короткий (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков февраля.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Василий Демченко (минское «Динамо»). В феврале он выиграл шесть матчей (две игры «на ноль») из девяти с коэффициентом надежности 1,32 и отражая 94,71% бросков.

Лучшим защитником во второй раз в карьере стал Дамир Шарипзянов (омский «Авангард»), на счету которого 8 (4+4) очков в девяти матчах месяца.

Лучшим форвард впервые в карьере был признан Артем Галимов (казанский «Ак Барс»), набравший 10 (7+3) очков в 11 матчах февраля.

Лучшим новичком также впервые в карьере стал нападающий петербургского СКА Матвей Короткий, который в восьми матчах набрал 6 (4+2) очков.

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