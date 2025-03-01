«Авангард» продлил контракт с рекордсменом КХЛ
«Авангард» продлил контакт с канадским защитником Алексом Грантом. Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 36-летним хоккеистом составил один год.
Сезон Грант начал в казахстанском «Барысе», в октябре перешел в «Авангард». Из-за травмы канадец сыграл за омский клуб только семь матчей и набрал 4 (2+2) очка.
«Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является. Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
В КХЛ Грант ранее также играл за СКА и «Йокерит». В сезоне 2022/23 стал первым защитником в истории лиги, кому удалось сделать покер.
«Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах.
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