«Авангард» продлил контракт с рекордсменом КХЛ

Канадец Алекс Грант подписал новое соглашение сроком на один год. В сезоне 2022/23 он был первым защитником в истории КХЛ, кому удалось сделать покер

Алекс Грант (Фото: hawk.ru)

«Авангард» продлил контакт с канадским защитником Алексом Грантом. Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 36-летним хоккеистом составил один год.

Сезон Грант начал в казахстанском «Барысе», в октябре перешел в «Авангард». Из-за травмы канадец сыграл за омский клуб только семь матчей и набрал 4 (2+2) очка.

«Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является. Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды», — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

В КХЛ Грант ранее также играл за СКА и «Йокерит». В сезоне 2022/23 стал первым защитником в истории лиги, кому удалось сделать покер.

«Авангард» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 59 матчах.