Рой Джонс назвал пять лучших боксеров в истории

На первое место бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории поставил Мухаммеда Али, на второе — себя самого

Рой Джонс-младший (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший на YouTube-канале Rukh Entertainment назвал топ-5 лучших боксеров в истории.

«На первом месте, конечно, Мухаммед Али. После него — я и Майк Тайсон. Затем, пожалуй, можно поставить Шугара Рэя Робинсона и Насима Хамеда», — сказал 56-летний Джонс.

Рой Джонс за свою карьеру провел 75 боев, в которых одержал 66 побед и потерпел девять поражений, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. В последний раз американец выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка против Майка Тайсона.

В 2015 году Джонс получил российское гражданство.