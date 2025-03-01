Рой Джонс назвал пять лучших боксеров в истории
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший на YouTube-канале Rukh Entertainment назвал топ-5 лучших боксеров в истории.
«На первом месте, конечно, Мухаммед Али. После него — я и Майк Тайсон. Затем, пожалуй, можно поставить Шугара Рэя Робинсона и Насима Хамеда», — сказал 56-летний Джонс.
Рой Джонс за свою карьеру провел 75 боев, в которых одержал 66 побед и потерпел девять поражений, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. В последний раз американец выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках показательного поединка против Майка Тайсона.
В 2015 году Джонс получил российское гражданство.
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