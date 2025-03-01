Дюплантис 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на соревнованиях во французском Клермон-Ферране.
25-летний спортсмен одержал победу с результатом 6,27 м.
Дюплантис улучшил собственный мировой рекорд (6,26 м), который был установлен в августе 2024 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше. Всего за карьеру он уже 11 раз побил мировой рекорд.
Швед — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.
Впервые Дюплантис стал рекордсменом мира в 2020 году, побив рекорд Сергея Бубки.
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