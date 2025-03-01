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Дюплантис 11-й раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион показал результат 6,27 м на соревнованиях во Франции
Арман Дюплантис
Арман Дюплантис (Фото: Andreas Gora / dpa / Global Look Press)

Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на соревнованиях во французском Клермон-Ферране.

25-летний спортсмен одержал победу с результатом 6,27 м.

Дюплантис улучшил собственный мировой рекорд (6,26 м), который был установлен в августе 2024 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше. Всего за карьеру он уже 11 раз побил мировой рекорд.

Швед — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Впервые Дюплантис стал рекордсменом мира в 2020 году, побив рекорд Сергея Бубки.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика прыжки с шестом Арман Дюплантис мировой рекорд
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