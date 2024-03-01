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Команда Карпина одержала победу в первом матче РПЛ после рестарта

«Ростов» победил «Крылья Советов» после возобновления РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Егор Голенков и Иван Комаров
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global look press)

«Ростов» победил на своем поле самарские «Крылья Советов» в первом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. Это был первый матч после возобновления РПЛ.

Первый мяч в игре на свой счет записал нападающий «Ростова» Егор Голенков после розыгрыша углового на 29-й минуте. Второй гол забил полузащитник Иван Комаров с передачи новичка команды Роналдо на 80-й минуте.

В результате «Крылья Советов» остались на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Ростов» находится на десятой строчке, заработав 24 очка, столько же у «Пари» из Нижнего Новгорода. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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Валерий Карпин ФК Крылья Советов ФК Ростов Российская премьер-лига (РПЛ) Футбол
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