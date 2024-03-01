Команда Карпина одержала победу в первом матче РПЛ после рестарта
«Ростов» победил на своем поле самарские «Крылья Советов» в первом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. Это был первый матч после возобновления РПЛ.
Первый мяч в игре на свой счет записал нападающий «Ростова» Егор Голенков после розыгрыша углового на 29-й минуте. Второй гол забил полузащитник Иван Комаров с передачи новичка команды Роналдо на 80-й минуте.
В результате «Крылья Советов» остались на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Ростов» находится на десятой строчке, заработав 24 очка, столько же у «Пари» из Нижнего Новгорода. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать