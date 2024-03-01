Промес пропустит матч с «Зенитом» и будет наказан в «Спартаке»
Футболист «Спартака» Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом», сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе клуба.
Там рассказали, что футболист по-прежнему находится в ОАЭ. «Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — сообщили в «Спартаке».
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