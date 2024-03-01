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Помощник президента рассказал, в каком случае россияне откажутся от ОИ

Помощник президента Левитин: россияне могут отказаться от Олимпиады
Игорь Левитин подчеркнул, что российские спортсмены не будут подписывать декларацию МОК в нарушение российского законодательства
Помощник президента Игорь Левитин
Помощник президента Игорь Левитин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российские спортсмены не подпишут декларацию Международного олимпийского комитета (МОК) для участия на Олимпийских играх 2023 года в Париже при требовании нарушить российское законодательство. Об этом помощник президента Игорь Левитин заявил «РИА Новости».

«Мы сейчас ждем предложений от ОКР и Минспорта по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Если там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение российского законодательства, то, естественно, наш спортсмен не может подписать такую декларацию», — сказал Левитин.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал критерии допуска россиян на Олимпиаду. На Играх в Париже смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом на Олимпиаде россияне не смогут выступить в командных видах спорта.

В Минспорте в феврале сообщили, что на Олимпиаде смогут выступить до 100 спортсменов из России. В Олимпийском комитете России (ОКР) критерии МОК называют дискриминационными. ОКР 23 февраля заявил, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Теги
Игорь Левитин Олимпиада-2024 МОК Олимпийский комитет России Международный олимпийский комитет
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