В полиции Дубая подтвердили задержание лидера «Спартака» Промеса

Полиция Дубая не уточнила причину задержания нидерландского футболиста

Квинси Промес (Фото: Global Look Press)

Полиция Дубая в четверг задержала футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж». Об этом ТАСС сообщили в полиции Дубая.

«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — сказал представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум.

Сотрудники полицейского участка «Аль-Хаванидж» подтвердили, что футболист находится у них. О причинах задержания не сообщается.

В четверг, 29 февраля, игрок не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан на паспортном контроле. Предполагалось, что он вылетит ближе к ночи, однако этого не произошло. В посольстве Нидерландов в ОАЭ и прокуратуре Амстердама позднее сообщили, что им неизвестно о задержании игрока.

По данным журналиста Ивана Карпова, Промеса задержали в ОАЭ из-за ДТП, с места которого он сбежал. Журналист Дмитрий Егоров подтвердил эту информацию, отметив, что игроку грозит четыре года тюрьмы. «Суд по его делу будет 4-5 марта», — добавил он.

Промес находится в международном розыске. В июне голландский суд приговорил его к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Футболист пропустил оба суда и подал апелляции на оба приговора.