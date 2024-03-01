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Карпин назвал дату объявления состава сборной на первые матчи в году

Карпин объявит состав на первый матчи с европейской сборной после 10 марта
Карпин не исключил, что в окончательном составе появятся игроки, которые не попали в расширенный состав из 38 футболистов
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определится с составом сборной России на домашние товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая после 10 марта. Карпина цитирует пресс-служба Российского футбольного союза.

«По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ», — отметил он. — Финальный состав планируем объявить по итогам 20 тура (завершится 10 марта — «РБК Спорт»)».

Карпин не исключил, что в окончательном составе появятся игроки, которые не попали в расширенный состав из 38 футболистов.

«Всего же будет вызвано около 25 полевых игроков, — добавил главный тренер. — Сам сбор в связи с переносом 21 тура начнется 14–15 марта».

Оба матча сборных России пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00. Игра с Сербией пройдет 21 марта, с Парагваем — 25 марта.

Сборная Россия с февраля 2022 года отстранена от международных турниров из-за конфликта на Украине. Национальная команда проведет первый матч с 20 ноября 2023 года, когда разгромила сборную Кубы (8:0).

Сербия станет первой европейской сборной, которая согласилась сыграть с Россией, несмотря на санкции, Парагвай — первой южноамериканской командой. При этом Сербия станет третьим участником чемпионата мира-2022 среди соперников сборной России.

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Теги
Валерий Карпин сборная России по футболу
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