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Лучшего вратаря старта плей-офф Лиги Европы вызвали в сборную России

Лучшего вратаря старта плей-офф Лиги Европы вызвали в сборную России
В сборную России вызвали 38 футболистов, среди которых ведущие легионеры
Андрей Лунев
Андрей Лунев (Фото: Global Look Press)

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин для подготовки к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем вызвал 38 футболистов, среди которых ведущие легионеры.

Вратари: Матвей Сафонов, Александр Максименко, Илья Лантратов, Андрей Лунев, который был признан лучшим игроком стартового раунда плей-офф Лиги Европы и лидирует по сейвам в турнире.

Защитники: Игорь Дивеев, Дмитрий Чистяков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Евгений Харин, Дмитрий Скопинцев, Сергей Волков, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич

Полузащитники: Даниил Фомин, Данил Глебов, Александр Черников, Никита Кривцов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Иван Обляков, Далер Кузяев, Александр Головин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Арсен Захарян.

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Федор Чалов, Александр Соболев.

Оба матча сборных России пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00. Игра с Сербией пройдет 21 марта, с Парагваем — 25 марта.

Сборная Россия с февраля 2022 года отстранена от международных турниров из-за конфликта на Украине. Национальная команда проведет первый матч с 20 ноября 2023 года, когда разгромила сборную Кубы (8:0).

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Сербия станет первой европейской сборной, которая согласилась сыграть с Россией, несмотря на санкции, Парагвай — первой южноамериканской командой. При этом Сербия станет третьим участником чемпионата мира-2022 среди соперников России.

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сборная России по футболу Валерий Карпин
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