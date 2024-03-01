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Россиянин стал ведущим звеном в трехстороннем обмене в НХЛ

Россиянин Илья Любушкин стал ведущим звеном в трехстороннем обмене в НХЛ
Российский защитник Илья Любушкин, который с лета играл за «Анахайм Дакс», перешел в «Торонто Мэйпл Лифс»
Илья Любушкин
Илья Любушкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский защитник Илья Любушкин перешел в результате трехстороннего обмена в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из «Анахайм Дакс» в «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В обмене также участвовала «Каролина Харрикейнз», которая удержит c «Торонто» по 50% зарплаты 29-летнего российского защитника. Контракт Любушкина, по которому он в среднем получает $2,75 млн в год, истекает по завершении сезона. Затем он может стать неограниченно свободным агентом.

«Каролина» также получила от канадского клуба право выбора в шестом раунде драфта 2024 года. «Торонто» в результате обмена также получил права на нападающего хабаровского «Амура» Кирилла Слепца, выбранного «Каролиной» под общим 152-м номером на драфте 2019 года. «Анахайм» взамен получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

Любушкин является игроком второй-третьей пары. Он перешел в «Анахайм» летом 2023 года из «Баффало», где провел год. В нынешнем сезоне записал на свой счет четыре результативных передачи в 55 матчах.

В 2022 году Любушкин защищал цвета «Торонто». Большую часть карьеры в НХЛ выступал за «Аризону Койотс». В КХЛ выступал за ярославский «Локомотив» (2013-2018). В составе молодежной сборной России защитник стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.

Теги
НХЛ Торонто Мейпл Лифс Анахайм Дакс
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