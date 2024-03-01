Российская теннисистка сенсационно победила украинку на турнире в США

После матча соперницы не пожали друг другу руки из-за конфликта на Украине

Анна Блинкова (Фото: Global Look Press)

Россиянка Анна Блинкова обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 7:6 (8:6), 6:2 и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Диего. Призовой фонд турнира превышает $920 тыс.

После матча соперницы не пожали друг другу руки из-за конфликта на Украине.

Ястремская — сторонница недопуска россиян на любые международные турниры. Ранее она призналась, что требовала от WTA наказать 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву за лайки к некоторым постам в соцсетях, но организация не стала вмешиваться. Украинка не раз критиковала теннисные организации за участие россиян на международных турнирах.

23-летняя Ястремская — пятая сеяная турнира и занимает 33-е место в рейтинге. На прошедшем в январе первом турнире серии «Большого шлема» Australian Open она дошла до полуфинала. На счету украинки три титула на турнирах WTA.

Блинкова не имеет посева. 25-летняя россиянка занимает 51-е место в рейтинге и никогда не поднималась выше 34-й строчки. Лучший ее результат на турнирах «Большого шлема» — выход в третий раунд. В активе спортсменки один титул на турнирах WTA.

В четвертьфинале россиянка встретится с американкой Джессикой Пегулой (5-е место в рейтинге), которая посеяна под первым номером.

В случае успеха Блинкова встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 4-й номер посева) — Марта Костюк (Украина, 6). Во втором круге Павлюченкова обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.