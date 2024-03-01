Чемпиона мира дисквалифицировали за допинг. Чем запомнилась карьера Погба

Чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Чем запомнилась карьера французского полузащитника — в материале «РБК Спорт»

Поль Погба (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Поля Погба 29 февраля дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Французский полузащитник заявил, что не согласен с решением и планирует оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«РБК Спорт» рассказывает об основных этапах карьеры спортсмена.

Начало карьеры

Погба начал заниматься футболом в школе клуба «Руасси-ан-Бри» в возрасте шести лет. В 2009-м году 16-летний Погба попал в академию «Манчестер Юнайтед». Также к юному полузащитнику проявляли интерес английские «Арсенал» и «Ливерпуль», а также итальянский «Ювентус».

В ноябре 2010 года Погба дебютировал за резервную команду МЮ в матче против «Болтон Уондерерс», который завершился победой манчестерского клуба со счетом 3:1. С того момента полузащитник стал стабильно выходить там в стартовом составе.

Дебют в основном составе состоялся 20 сентября 2011 года в матче Кубка Футбольной лиги против «Лидс Юнайтед», в котором Погба во втором тайме заменил Райана Гиггза. 31 января 2012 года 19-летний француз дебютировал за «Юнайтед» в чемпионате Англии. В матче против «Сток Сити» он вышел на замену вместо Хавьера Эрнандеса. Однако летом 2012-го контракт МЮ с игроком истекал, а футболист не хотел переподписывать соглашение на условиях клуба.

«Когда я был молод, сэр Фергюсон хотел, чтобы я подписал продление [контракта]. Когда приехал Мино (Мино Райола, агент Погба. — РБК.), он посмотрел на бумаги и сказал: «Этот контракт не подпишет даже моя собака. Поль, вставай мы уходим», — рассказал Погба на премии Golden Boy Awards.

Переход в «Ювентус»

В августе 2012 года Погба на правах свободного агента подписал с «Ювентусом» четырехлетний контракт. Первой официальной игрой за итальянский клуб стал матч против «Кьево», в котором полузащитник вышел в стартовом составе. Дебютный гол за команду Погба забил в игре против «Наполи».

Поль Погба (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

По итогам сезона 2012/13 Погба, отличившийся пятью голами, стал вторым игроком в истории «Ювентуса», которому удалось забить пять и более мячей в Серии A в возрасте 19 лет: первым это сделал Алессандро Дель Пьеро.

В декабре 2013 года Погба стал обладателем приза Golden Boy, который ежегодно вручает итальянская газета Tuttosport лучшему футболисту года в Европе (игроки не старше 21 года). В январе 2014 года газета The Guardian включила француза в десятку самых перспективных молодых футболистов Европы.

В сезоне 2013/14 Погба стал одним из ключевых игроков «Ювентуса»: полузащитник провел за сезон 51 игру и отметился девятью голами. Тогда же он во второй раз подряд стал чемпионом Италии и дошел до полуфинала Лиги Европы.

В октябре 2014-го Погба попал в список из 23-х кандидатов на «Золотой мяч»: 21-летний полузащитник стал самым молодым номинантом из списка. В тот же период француз продлил контракт с итальянским клубом до 2019 года. В сезоне 2014/15 «Ювентус» в четвертый раз подряд выиграл Серию А.

В мае 2015-го «Ювентус» впервые за 12 лет вышел в финал Лиги чемпионов благодаря голевой передачи Погба на Альваро Морату в матче против мадридского «Реала». Однако в решающем матче итальянский клуб уступил «Барселоне» со счетом 1:3.

В 2015 году Погба занял десятое место при голосовании за звание «лучшего игрока Европы». За четыре сезона в «Ювентусе» Погба провел 190 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 41 передачу. Француз стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка Италии.

Успех сборной

Погба выступал в сборной Франции на всех уровнях, начиная с юношеского. В марте 2013 года Погба дебютировал в составе главной сборной в отборочном матче чемпионата мира 2014 года против сборной Грузии. Национальная команда пробилась на мундиаль и дошла там до 1/4 финала, где уступила сборной Германии (0:1), которая в итоге и стала чемпионом мира. Погба был признан лучшим молодым игроком турнира.

Поль Погба (Фото: Matthias Hangst / Bongarts / Getty Images)

В 2016-м сборная Франции во главе с Дидье Дешамом в полуфинале чемпионаты Европы одержала победу над Германией. Однако в финале французы уступила сборной Португалии в дополнительное время, пропустив гол на 109-й минуте.

В 2018 году французская команда дошла до финала чемпионата мира, в котором встретилась со сборной Хорватией. Погба стал автором третьего забитого мяча Франции. Этот гол стал единственным для полузащитника на мундиале. Французы выиграли со счетом 4:2 и стали чемпионами мира.

Самый дорогой трансфер

Поль Погба (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

В 2016-м Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» уже за рекордные на тот момент €105 млн. Контракт был рассчитан на пять лет.

В первом после возращения сезоне за «Манчестер Юнайтед» Погба стал победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Английской футбольной лиги. Всего в том сезоне Погба провел за МЮ 51 матч, в которых забил 9 мячей и отдал 6 передач.

В сентябре 2017-го в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» француз получил травму левого подколенного сухожилия. Погба был вынужден пропустить два месяца. Он вернулся на поле 18 ноября в матче против «Ньюкасла», где сразу же отличился забитым мячом. В том сезоне Погба отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

Сезон 2018/19 стал неудачным не только для Погба, но и для «Манчестер Юнайтед». У Погба начался открытый конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью. После увольнения португальского специалиста исполняющим обязанности главного тренера стал Уле Гуннар Сульшер, и Погба начал чаще появляться в составе.

Однако больше трофеев французскому полузащитнику с манчестерской командой завоевать не удалось. Всего за пять сезонов в МЮ Погба провел 233 матча, в которых забил 29 мячей и отдал 51 передачу.

Неудачное возвращение в «Ювентус»

В июле 2022 года Погба в качестве свободного агента вернулся в «Ювентус». Французский полузащитник подписал контракт с клубом на четыре года. Однако на предсезонном турнире Погба диагностировали повреждение латерального мениска в правом колене после растяжения связок на тренировке. В связи с этим полузащитник был вынужден пропустить почти весь сезон и чемпионат мира по футболу в Катаре.

В текущем сезоне Погба дважды выходил на замену в матчах «Ювентуса». Однако в сентябре 2023-го он был временно отстранен из-за положительного допинг-теста.

В Национальном антидопинговом трибунале Италии (NADO Italia) заявили, что в допинг-пробе Погба обнаружены «неэндогенные метаболиты тестостерона», добавив, что результаты анализа говорят о внешнем происхождении обнаруженных соединений. В итоге за два последних сезона француз сыграл только 12 матчей.