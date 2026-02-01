Матвей Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на матч со «Страсбуром»

Восстановившийся после травмы Сафонов снова попал в стартовый состав ПСЖ

Сафонов выйдет с первых минут в матче со «Страсбуром». С середины декабря россиянин восстанавливался от перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка

Матвей Сафонов (Фото: Catherine Steenkeste / Getty Images)

Вратарь сборной России Матвей Сафонов вошел в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на матч 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром». Начало встречи в 22:45 мск.

Сафонов второй раз подряд выйдет на поле с первых минут — предыдущую встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов 28 января его команда завершила вничью (1:1).

Россиянин 17 декабря получил перелом руки в серии пенальти с бразильским «Фламенго» в победном финале Межконтинентального кубка, где отразил четыре удара подряд (первый случай на турнирах ФИФА). В конце января он приступил к полноценным тренировкам.

В этом сезоне Сафонов стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье.

У ПСЖ 45 очков, он идет вторым в чемпионате, уступая «Лансу» (46) и имея при этом на игру меньше.