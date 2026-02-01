Восстановившийся после травмы Сафонов снова попал в стартовый состав ПСЖ
Вратарь сборной России Матвей Сафонов вошел в стартовый состав «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на матч 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром». Начало встречи в 22:45 мск.
Сафонов второй раз подряд выйдет на поле с первых минут — предыдущую встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов 28 января его команда завершила вничью (1:1).
Россиянин 17 декабря получил перелом руки в серии пенальти с бразильским «Фламенго» в победном финале Межконтинентального кубка, где отразил четыре удара подряд (первый случай на турнирах ФИФА). В конце января он приступил к полноценным тренировкам.
В этом сезоне Сафонов стал получать игровое время в парижском клубе только после травмы основного вратаря Люка Шевалье.
У ПСЖ 45 очков, он идет вторым в чемпионате, уступая «Лансу» (46) и имея при этом на игру меньше.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции