Спорт
0

Фигурист Михаил Коляда стал отцом

Михаил Коляда сообщил о рождении дочери
Михаил Коляда в 2019-м женился на бывшей фигуристке Дарье Беклемищевой. У пары родилась дочь Елизавета
Михаил Коляда и Дарья Беклемищева
Михаил Коляда и Дарья Беклемищева (Фото: Телеграм-канал Михаила Коляды)

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире фигуристов Михаил Коляда сообщил в телеграм-канале, что в его семье родилась дочь Елизавета.

«Когда новый человек появляется на свет, я искренне верю, что на небе зажигается еще одна звездочка», — отметил 30-летний Коляда. По его словам, когда он писал пост о рождении дочки, у него «наворачивались слезы счастья».

Коляда в 2019 году женился на бывшей фигуристке Дарье Беклемищевой.

Коляда приостановил карьеру в 2024 году. Он трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018 и 2021 годы), становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и дважды занимал третьи места на чемпионатах Европы (2017, 2018).

Коляда не смог выступить на Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Михаил Коляда
