«Авангард» впервые за семь сезонов победил в гостях московское «Динамо»
Московское «Динамо» впервые с 2018 года проиграло на своем льду омскому «Авангарду» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Игра завершилась со счетом 1:4.
У хозяев гол на счету Максима Комтуа (на 31-й минуте).
У омичей дубль оформил Майкл Маклауд (20, 57), по шайбе забросили Дамир Шарипзянов (8) и Игорь Мартынов (24).
В середине третьего периода Иван Зинченко и Артем Блажиевский получили по пять минут штрафа за драку.
Помощник Вячеслава Козлова Равиль Якубов провел 200-й матч на тренерском мостике «Динамо» в отечественных чемпионатах.
Шарипзянов стал третьим защитником в истории лиги, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат, после Кевина Даллмэна (28 в сезоне 2008/09) и Дерона Куинта (21 в сезоне 2010/11).
В предыдущий раз «Динамо» проигрывало «Авангарду» в Москве 4 сентября 2018 года (1:5).
Московский клуб проиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, «Авангард» выиграл семь матчей подряд и идет вторым в Восточной конференции.
Результаты других матчей:
«Локомотив» — «Сочи» — 3:0;
ЦСКА — СКА — 3:2 после буллитов.
