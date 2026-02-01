«Авангард» впервые за семь сезонов победил в гостях московское «Динамо» в КХЛ

«Авангард» продлил серию побед до семи матчей, обыграв «Динамо» со счетом 4:1. У Маклауда дубль

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Московское «Динамо» впервые с 2018 года проиграло на своем льду омскому «Авангарду» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 1:4.

У хозяев гол на счету Максима Комтуа (на 31-й минуте).

У омичей дубль оформил Майкл Маклауд (20, 57), по шайбе забросили Дамир Шарипзянов (8) и Игорь Мартынов (24).

В середине третьего периода Иван Зинченко и Артем Блажиевский получили по пять минут штрафа за драку.

Помощник Вячеслава Козлова Равиль Якубов провел 200-й матч на тренерском мостике «Динамо» в отечественных чемпионатах.

Шарипзянов стал третьим защитником в истории лиги, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат, после Кевина Даллмэна (28 в сезоне 2008/09) и Дерона Куинта (21 в сезоне 2010/11).

В предыдущий раз «Динамо» проигрывало «Авангарду» в Москве 4 сентября 2018 года (1:5).

Московский клуб проиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, «Авангард» выиграл семь матчей подряд и идет вторым в Восточной конференции.

Результаты других матчей:

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0;

ЦСКА — СКА — 3:2 после буллитов.