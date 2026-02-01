 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 5,4 x 1,87 2 2,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

«Авангард» впервые за семь сезонов победил в гостях московское «Динамо»

«Авангард» впервые за семь сезонов победил в гостях московское «Динамо» в КХЛ
«Авангард» продлил серию побед до семи матчей, обыграв «Динамо» со счетом 4:1. У Маклауда дубль
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Московское «Динамо» впервые с 2018 года проиграло на своем льду омскому «Авангарду» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 1:4.

У хозяев гол на счету Максима Комтуа (на 31-й минуте).

У омичей дубль оформил Майкл Маклауд (20, 57), по шайбе забросили Дамир Шарипзянов (8) и Игорь Мартынов (24).

В середине третьего периода Иван Зинченко и Артем Блажиевский получили по пять минут штрафа за драку.

Помощник Вячеслава Козлова Равиль Якубов провел 200-й матч на тренерском мостике «Динамо» в отечественных чемпионатах.

Шарипзянов стал третьим защитником в истории лиги, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат, после Кевина Даллмэна (28 в сезоне 2008/09) и Дерона Куинта (21 в сезоне 2010/11).

В предыдущий раз «Динамо» проигрывало «Авангарду» в Москве 4 сентября 2018 года (1:5).

Московский клуб проиграл третий матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, «Авангард» выиграл семь матчей подряд и идет вторым в Восточной конференции.

Результаты других матчей:

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0;

ЦСКА — СКА — 3:2 после буллитов.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Авангард
Материалы по теме
КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест
Спорт
«Ак Барс» прервал семиматчевую победную серию «Нефтехимика» в КХЛ
Спорт
Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Economist объяснил, как развалившиеся империи мешают ЕС иметь свою армию Политика, 20:55
Глава МОК заявила, что нет конкретных сроков полного допуска россиян Спорт, 20:25
Оспа обезьян подтвердилась у пациента больницы в Домодедово Общество, 20:12
СКА установил клубный антирекорд по числу поражений подряд в КХЛ Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Краснодарская модель прокомментировала упоминание в файлах Эпштейна Политика, 19:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Индия объявила о рекордных заимствованиях на $187 млрд Экономика, 19:43
«Авангард» впервые за семь сезонов победил в гостях московское «Динамо» Спорт, 19:35
FT предложила не переживать из-за «трудопокалипсиса» после ИИ Экономика, 19:29
Индонезия начала снимать блокировку с Grok Технологии и медиа, 19:18
Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области Политика, 19:11
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Медведев напомнил о роли Финляндии как сателлита гитлеровской Германии Политика, 18:59