Пенальти Мбаппе на 100-й минуте принес «Реалу» победу над аутсайдером
Мадридский «Реал» c трудом победил «Райо Вальекано» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.
Игра закончилась со счетом 2:1.
У хозяев поля отличились Винисиус Жуниор (на 15-й минуте) и Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на десятой добавленной минуте.
У гостей забил Хорхе де Фрутос (49). В концовке встречи «Райо Вальекано» остался вдевятером: сначала на 80-й минуте удалили Пате Сисса, а в компенсированное время — Пепа Чаварриа.
На первых минутах травму бедра получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
«Реал» идет вторым в чемпионате, уступая очко «Барселоне». «Райо Вальекано» — 17-й, с отрывом в один балл от зоны вылета.
Следующий матч мадридцы проведут 8 февраля с «Валенсией», а «Райо Вальекано» 7 февраля примет «Реал Овьедо».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции