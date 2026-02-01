 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 3,95 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Пенальти Мбаппе на 100-й минуте принес «Реалу» победу над аутсайдером

«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» благодаря пенальти на 100-й минуте
«Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Хозяева из-за травмы потеряли Беллингема в начале матча. Гости в концовке остались вдевятером
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Мадридский «Реал» c трудом победил «Райо Вальекано» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

Игра закончилась со счетом 2:1.

У хозяев поля отличились Винисиус Жуниор (на 15-й минуте) и Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на десятой добавленной минуте.

У гостей забил Хорхе де Фрутос (49). В концовке встречи «Райо Вальекано» остался вдевятером: сначала на 80-й минуте удалили Пате Сисса, а в компенсированное время — Пепа Чаварриа.

Фото: Denis Doyle / Getty Images
Фото: Denis Doyle / Getty Images

На первых минутах травму бедра получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

«Реал» идет вторым в чемпионате, уступая очко «Барселоне». «Райо Вальекано» — 17-й, с отрывом в один балл от зоны вылета.

Следующий матч мадридцы проведут 8 февраля с «Валенсией», а «Райо Вальекано» 7 февраля примет «Реал Овьедо».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Материалы по теме
«Реал» возглавил рейтинг клубов с самым высоким доходом
Спорт
Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ
Спорт
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» в Кубке Испании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
FT предложила не переживать из-за «трудопокалипсиса» после ИИ Экономика, 19:29
Индонезия начала снимать блокировку с Grok Технологии и медиа, 19:18
Четыре мирных жителя пострадали от удара дрона в Белгородской области Политика, 19:11
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Медведев напомнил о роли Финляндии как сателлита гитлеровской Германии Политика, 18:59
ТАСС сообщил о согласии сторон на новую дату переговоров по Украине Политика, 18:56
Иран опубликовал список жертв протестов Политика, 18:33
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Лавров заявил, что Европа вбивает клинья между Россией и США Политика, 18:32
Пенальти Мбаппе на 100-й минуте принес «Реалу» победу над аутсайдером Спорт, 18:27
Писториус призвал Европу к оптимизму фразой про «грустную задницу» Политика, 18:11
ЕК обновила рекорд по числу директив после обещания сократить бюрократию Политика, 18:10
Фигуристы Двоеглазова и Сарновский стали чемпионами России по прыжкам Спорт, 18:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Патриарх Кирилл рассказал, зачем в юности выпил две бутылки коньяка Общество, 17:54