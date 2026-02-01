«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» благодаря пенальти на 100-й минуте

Пенальти Мбаппе на 100-й минуте принес «Реалу» победу над аутсайдером

«Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» со счетом 2:1. Хозяева из-за травмы потеряли Беллингема в начале матча. Гости в концовке остались вдевятером

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Мадридский «Реал» c трудом победил «Райо Вальекано» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

Игра закончилась со счетом 2:1.

У хозяев поля отличились Винисиус Жуниор (на 15-й минуте) и Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на десятой добавленной минуте.

У гостей забил Хорхе де Фрутос (49). В концовке встречи «Райо Вальекано» остался вдевятером: сначала на 80-й минуте удалили Пате Сисса, а в компенсированное время — Пепа Чаварриа.

Фото: Denis Doyle / Getty Images

На первых минутах травму бедра получил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

«Реал» идет вторым в чемпионате, уступая очко «Барселоне». «Райо Вальекано» — 17-й, с отрывом в один балл от зоны вылета.

Следующий матч мадридцы проведут 8 февраля с «Валенсией», а «Райо Вальекано» 7 февраля примет «Реал Овьедо».