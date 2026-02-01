Лучший бомбардир России на ЧМ-2018 Черышев сыграл первый матч за клуб Савина

Лучший бомбардир России на ЧМ-2018 стал играть за клуб блогера в розыске

Денис Черышев перешел в клуб Krasava, принадлежащий блогеру Савину, которого в России объявили в розыск за дискредитацию армии. Бывший игрок сборной России дебютировал за команду против лидера чемпионата Кипра «Омонии»

Денис Черышев (Фото: Телеграм-канал ФК «Красава»)

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев провел первый матч за кипрский клуб Krasava, который сообщил о его переходе в воскресенье.

«Красава» проиграл лидирующей в турнире «Омонии» со счетом 0:1. Как следует из отчета на сайте «Омонии», Черышев вышел на поле на замену на последних минутах встречи.

Предыдущим клубом Черышева был греческий «Панионис», который в прошлом году решил не продлевать с ним контракт.

Krasava — клуб бывшего футболиста и автора популярного YouTube-канала Евгения Савина. В 2021-м он создал команду с названием «КраСава», которая играла в третьем дивизионе (ФНЛ-2). В 2022-м Савин покинул Россию и купил на Кипре клуб второго дивизиона, который переименовал в Krasava. С этого сезона клуб выступает в главной лиге Кипра, где идет на 12-м месте из 14. Савина в феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. В 2024-м его объявили в розыск и заочно арестовали.

Отец Черышева, бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, заявил «РИА Новости», что новость о переходе сына в клуб Савина стала для него неожиданной.

«Были другие варианты, но Кипра среди них не было, даже разговоров не было. Если бы было предложение (от клубов РПЛ), он, может быть, и рассмотрел бы его», — сказал Черышев-старший.

Денис Черышев провел большую часть карьеры в Испании. Воспитанник «Реала» играл за резервную и основную команду мадридского клуба, а также «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». До перехода в «Панионис» он выступал за «Венецию».

В сборной России полузащитник забил 12 голов в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя мячами в активе.