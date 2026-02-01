КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест

Даниэль Спронг из «Автомобилиста» получил удаление до конца матча с «Адмиралом» за оскорбление судей. В клубе заявили, что это был неудачный шутливый жест партнеру, а не судье. Игрок пропустит один матч и заплатит штраф

Даниэль Спронг (Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press)

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг дисквалифицирован на один матч за непристойный жест, сообщается на сайте КХЛ.

Во втором периоде матча с владивостокским «Адмиралом» (4:1) 31 января Спронга удалили до конца встречи вскоре после того, как «Автомобилист» наказали за нарушение численного состава. Находясь на скамейке штрафников, голландский форвард потряс кулаком у лица, что судьи расценили как оскорбление судей и неспортивное поведение.

Хоккеист заплатит штраф и пропустит встречу с омским «Авангардом» 5 февраля.

В «Автомобилисте» заявили, что поводом для наказания игрока стала «неудачная шутливая коммуникация Спронга с партнером по команде». В клубе отметили, что Спронг в этот момент не вел никакой коммуникации с судьями и его жестикуляция не была направлена на них.

В матче с «Адмиралом» Спронг записал на свой счет гол и результативный пас.

Всего в этом сезоне он набрал 10 очков (5+5) в восьми матчах за «Автомобилист» и еще 31 (12+19) в 29 играх за ЦСКА, за который играл до конца ноября.