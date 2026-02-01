Павлюченкова проиграла американке на старте крупного турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг на турнире WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1,2 млн.
Павлюченкова, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, уступила американке Маккартни Кесслер (37-я) со счетом 3:6, 3:6.
Ранее в воскресенье во второй круг вышла Людмила Самсонова (18-я), обыгравшая американку Софию Кенин (30-я) со счетом 6:4, 6:0.
Из россиянок на турнире также выступят Оксана Селехметьева (пробилась в основную сетку из квалификации) и Екатерина Александрова.
Чемпионка турнира получит 500 очков и $185 тыс. призовых.
В прошлом году соревнования выиграла швейцарка Белинда Бенчич.
