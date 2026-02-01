 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,55 x 4,5 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Павлюченкова проиграла американке на старте крупного турнира в Абу-Даби

Павлюченкова проиграла американке Кесслер на старте крупного турнира в Абу-Даби
Павлюченкова уступила Кесслер со счетом 3:6, 3:6. Ранее во второй круг в Абу-Даби пробилась Самсонова, также в основной сетке выступят россиянки Селехметьева и Александрова
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг на турнире WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1,2 млн.

Павлюченкова, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, уступила американке Маккартни Кесслер (37-я) со счетом 3:6, 3:6.

Ранее в воскресенье во второй круг вышла Людмила Самсонова (18-я), обыгравшая американку Софию Кенин (30-я) со счетом 6:4, 6:0.

Из россиянок на турнире также выступят Оксана Селехметьева (пробилась в основную сетку из квалификации) и Екатерина Александрова.

Чемпионка турнира получит 500 очков и $185 тыс. призовых.

В прошлом году соревнования выиграла швейцарка Белинда Бенчич.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Павлюченкова
Материалы по теме
Российская теннисистка вышла в финал юниорского Australian Open
Спорт
Входившая в топ-100 рейтинга WTA теннисистка попалась на допинге
Спорт
Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Павлюченкова проиграла американке на старте крупного турнира в Абу-Даби Спорт, 16:08
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Правительство Таиланда признало кошек важной частью экономики Экономика, 15:59
Reuters оценил вероятность продолжения переговоров в Абу-Даби 1 февраля Политика, 15:55
В Мурманской области подключили еще одну ЛЭП после аварии Общество, 15:36
СК выяснил, что администратор сгоревшей сауны не следила за подростками Общество, 15:35
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Большунов не добился от FIS объяснения отказа в нейтральном статусе Спорт, 15:29
На Солнце зафиксировали мощные вспышки Общество, 15:25
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
В Подмосковье начали проверку из-за подозрения на оспу обезьян Общество, 15:17
Модельное агентство из Краснодара опровергло связь с делом Эпштейна Политика, 15:05
Песков ответил на слова Навроцкого о вине СССР во Второй мировой войне Политика, 15:03
Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов и напомнил о Левински Политика, 14:55