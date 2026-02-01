 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Американскому боксеру сбили с головы парик во время победного боя

Американскому боксеру Миллеру сбили с головы парик во время победного боя
Джаррелл Миллер за пару дней до боя перепутал шампунь с отбеливателем и остался без волос. Он вышел на бой в парике, который с него сбили во втором раунде. Миллер смог победить, а после боя назвал случай с париком забавным
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Американский боксер Джаррелл Миллер вышел на бой с соотечественником Кингсли Ибе в парике, который оппонент сбил с него во втором раунде, пишет Би-би-си.

37-летний Миллер бросил парик зрителям арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, позднее фотографии и видео с ним публиковали боксеры Фабио Уордли и Скай Николсон.

Миллер выиграл бой раздельным решением судей.

После боя Миллер рассказал, что потерял свои волосы за пару дней до поединка, перепутав в гостях у мамы шампунь с «чем-то вроде аммиачного отбеливателя». Из-за этого он попросил у менеджера дать ему «одну из тех грив».

Миллер назвал ситуацию забавной и отметил, что сам не против посмеяться над собой.

У Миллера в 2019-м сорвался бой с Энтони Джошуа из-за положительного допинг-теста, а свое единственное поражение на профессиональном ринге он потерпел от Даниэля Дюбуа в 2023-м.

Всего на счету Миллера 27 побед и один проигрыш, еще два боя закончились вничью.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс
