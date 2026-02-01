Американскому боксеру сбили с головы парик во время победного боя
Американский боксер Джаррелл Миллер вышел на бой с соотечественником Кингсли Ибе в парике, который оппонент сбил с него во втором раунде, пишет Би-би-си.
37-летний Миллер бросил парик зрителям арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, позднее фотографии и видео с ним публиковали боксеры Фабио Уордли и Скай Николсон.
Миллер выиграл бой раздельным решением судей.
После боя Миллер рассказал, что потерял свои волосы за пару дней до поединка, перепутав в гостях у мамы шампунь с «чем-то вроде аммиачного отбеливателя». Из-за этого он попросил у менеджера дать ему «одну из тех грив».
Миллер назвал ситуацию забавной и отметил, что сам не против посмеяться над собой.
У Миллера в 2019-м сорвался бой с Энтони Джошуа из-за положительного допинг-теста, а свое единственное поражение на профессиональном ринге он потерпел от Даниэля Дюбуа в 2023-м.
Всего на счету Миллера 27 побед и один проигрыш, еще два боя закончились вничью.
