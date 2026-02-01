 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема»

Алькарас выиграл Australian Open и быстрее всех взял карьерный «Большой шлем»
Алькарас в финале Australian Open победил Джоковича и завоевал седьмой трофей «Большого шлема» в карьере. Он раньше Надаля выиграл все четыре главных «мэйджора», собрав карьерный «Большой шлем»
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Australian Open в Мельбурне и стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема» в истории.

Алькарас победил 10-кратного чемпиона турнира со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

22-летний испанец стал шестым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), выигравшим все четыре турнира «Большого шлема» (после Рода Лейвера, Андре Агасси, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Джоковича), и сделал это раньше всех (прежним рекордсменом был Надаль, которому это удалось в 24 года).

Алькарас ранее по два раза выигрывал «Ролан Гаррос» (2024, 2025 годы), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Всего для испанца этот трофей стал 25-м в карьере.

Разница в возрасте между Джоковичем и Алькарасом (15 лет и 349 дней) стала самой большой среди финалистов Australian Open в Открытой эре.

Джокович впервые проиграл в финале Australian Open и не смог стать единоличным рекордсменом по числу трофеев «Большого шлема» (делит рекорд с Маргарет Корт — по 24). Серб ранее выиграл 16 из 20 финалов на турнирах «Большого шлема», если побеждал в первом сете. В прошлый раз он уступил в такой ситуации Алькарасу на Уимблдоне в 2023-м.

Из россиян в мужском одиночном разряде дальше всех прошел Даниил Медведев, который уступил в 1/8 финала.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Новак Джокович Карлос Алькарас
