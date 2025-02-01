Беспутин сменил Кириенко на посту главы Федерации бокса России
Александр Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В Москве 1 февраля прошла отчетно‑выборная конференция Федерации бокса России. 33-летний Беспутин был избран единогласно.
На посту главы федерации Беспутин сменил Татьяну Кириенко, которая занимала эту должность с января 2022 году.
Беспутин на любительском уровне был чемпионом Европы (2013), чемпионом России (2012) и серебряным призером Европейских игр (2015). На профессиональном ринге провел 15 боев, победив во всех.
После своего избрания Беспутин объявил о завершении карьеры.
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