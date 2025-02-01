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Спорт ,  
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Беспутин сменил Кириенко на посту главы Федерации бокса России

Бывшего чемпиона Европы Александр Беспутин единогласно избрали генеральным секретарем федерации. 33-летний боксер сменил Татьяну Кириенко, занимавшую эту должность с января 2022 года
Александр Беспутин
Александр Беспутин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Александр Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В Москве 1 февраля прошла отчетно‑выборная конференция Федерации бокса России. 33-летний Беспутин был избран единогласно.

На посту главы федерации Беспутин сменил Татьяну Кириенко, которая занимала эту должность с января 2022 году.

Беспутин на любительском уровне был чемпионом Европы (2013), чемпионом России (2012) и серебряным призером Европейских игр (2015). На профессиональном ринге провел 15 боев, победив во всех.

После своего избрания Беспутин объявил о завершении карьеры.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Федерация бокса России


 

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