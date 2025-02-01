«Самый яркий в UFC». Почему бои россиянина запрещены в США

Шара Буллет в субботу проведет пятый бой в UFC. Россиянин — один из самых ярких бойцов, им восхищается глава UFC Дэйна Уайт, но до сих пор ни одного поединка восходящей звезды не прошло в США — об этом в материале «РБК Спорт»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) (Фото: соцсети Шарабутдина Магомедова)

В субботу российский боец Шарабутдин Магомедов проведет бой с британским спортсменом Майклом Пейджем на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

В мире смешанных единоборств россиянин известен под псевдонимом Шара Буллет. За плечами 30-летнего спортсмена 15 побед, из которых четыре он одержал в UFC. А его дебют в ведущем мировом промоушене ММА произошел в октябре 2024 года.

Пейджу 37 лет. Он участвует в профессиональных соревнованиях ММА уже больше двенадцати лет. С 2022 года одержал две победы в четырех поединках.

Магомедов является явным фаворитом у букмекеров и экспертов. «От встречи Шары и Майкла Пейджа жду зрелищный бой двух ударников, — поделился мнением боец UFC Роман Крылов в разговоре с «Матч ТВ». — Оба привыкли работать нестандартно. Фаворитом вижу Шару, ведь он моложе на 7 лет, а скорость и рефлексы с годами уходят».

Самый яркий боец UFC в среднем весе

Магомедов провел всего четыре поединка в UFC, но уже обрел популярность благодаря ярким боям. К примеру, последние три поединка были признаны самыми зрелищными на турнире.

«Шара — самый яркий проспект в среднем весе, — сказал участник первых турниров UFC Олег Тактаров «Чемпионату». — Я думаю, они с Хамзатом Чимаевым делят первые-вторые места по яркости. Хотя Шара начинает обходить Чимаева, более грамотно подходит к своему выходу в публичное пространство. И особенно дети в него влюблены».

Тактаров отметил, что Магомедов «сделал домашнюю работу над партером, сабмишенами». «Мы знаем его в качестве яркого ударника. Ему осталось научиться защищаться от борьбы. И если он с этим справится, то мы сможем увидеть его близко к титулу», — добавил он.

Президент UFC Дэйна Уайт не раз отмечал, что ставит во главу угла зрелищность, а не результаты бойцов. Он с самого первого поединка не скрывал восхищения от подписания Шары Буллета. А после боя с Арменом Петросяном глава UFC назвал нокаут в исполнении Магомедова самой крутой вещью, которую он когда-либо видел.

Как Шара Булллет стал героем вирусных роликов

До второй половины 2024 года Магомедов был больше известен за пределами России. В частности, перед предстоящим поединком он встретился с Криштиану Роналду, а число подписчиков в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) уже после первых боев перевалил за 1 млн.

На родине же он стал популярен после августовского боя с Михалом Олексейчуком. Сразу после поединка он эмоционального поблагодарил болельщиков и свою команду фразой «Добрые русские мужики, спасибо!» Вскоре видео с этой фразой завирусилось.

Почему бои Шары Буллета не проводят в США

Магомедов также обрел огромную армию поклонников благодаря колоритному внешнему виду. У россиянина только один видящий глаз, поэтому в Северной Америке его прозвали Пиратом.

Однако этот факт и тормозит карьеру россиянина, поскольку атлетические комиссии американских штатов, где проходят турниры UFC, отказываются давать разрешение бойцу на участие в поединках. По этой причине он не провел ни одного боя в США.

На пресс-конференции Магомедов на вопрос, понимает ли он из-за чего его могут не допустить к бою в США, ответил с юмором: «Потому что я пират, а там пираты вне закона». «Ничего, мы захватим эти берега. Если не таким образом, то другим», — сказал он.

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что если бойцу будет невозможно выступать в США, то, значит, он будет соревноваться в двух странах, к примеру, в России.